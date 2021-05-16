إعتداءات وقذائف إسرائيلية.. ماذا يجري على الحدود الجنوبية؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الاعتداءات الصهيونية على منطقة الحمامص مقابل سهل مرجعيون، أدت إلى تضرر مشروع الصرف الصحي في منطقة الخيام في مرجعيون والذي ينفذه مجلس الإنماء والإعمار - شركة ورد، وذلك بعد سقوط قذائف من عيار 155 ملم عليه، نتجت منه أضرار في الآليات والمنشآت، من دون إصابة أي من الموظفين والعمال والحراس.

كذلك، باشرت فرق صيانة تابعة للعدو الإسرائيلي منذ الصباح بعملية صيانة للشريط الفاصل والكاميرات التي حطمها المحتجون الفلسطنيون أمس مقابل كفركلا. وعمدت الى إزالة الأعلام الفلسطينية التي نصبت على الشريط الفاصل، وسط تواجد كثيف للجيش اللبناني ودوريات ال"يونيفيل".