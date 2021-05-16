المستعان بهم للتعليم الثانوي يهددون بخطوات تصعيدية

أعلنت "لجنة المستعان بهم ثانوي"، بعد اجتماع عبر تطبيق zoom، "عدم العودة إلى التعليم الحضوري ومواصلة التعليم عن بعد، في ظل أزمة البنزين والوضع الاقتصادي المتردي وعدم صرف مستحقات المستعان بهم منذ بداية العام الدراسي".وأكدت "القيام بخطوات تصعيدية تبدأ بالتوقف عن التعليم في حال عدم صرف المستحقات في مهلة أقصاها منتصف الأسبوع المقبل".