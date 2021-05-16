المستقبل يتضامن عند الحدود مع الشعب الفلسطيني



لبى تيار المستقبل نوابا ومواطنين توجيهات رئيسه الرئيس سعد الحريري ونظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي في فلسطين والقدس وغزة

وقد شارك حشد من نواب كتلة المستقبل يتقدمهم رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري وامين عام تيار المستقبل احمد الحريري ورئيس دائرة اوقاف صور الشيخ عصام كساب وعضو قيادة منبر الوحدة الوطنية محمد نديم الملاح وحشد من المشايخ .

والقت النائب الحريري كلمة الرئيس سعد الحريري وادانت عدوانية الاحتلال في القدس والمسجد الاقصى وحي الشيخ جراح وغزة وكل فلسطين واشارت الى ان اللبنانيين يقوفون بكل اطيافهم الى جانب الشعب الفلسطيني وحيت اهالي الجنوب الذين وقفوا لعقود في مواجهة العدو وقالت : نحن منهم وهم منا ناقلة تحيات الرئيس الحريري وتضامنه مع الفلسطينيين وابناء الجنوب.