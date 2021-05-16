لبنان

في جبل محسن... وقفة تضامنية مع القدس

Lebanon 24
16-05-2021 | 06:01
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نفذ عدد من فعاليات وابناء جبل محسن وقفة تضامنية مع القدس والمسجد الأقصى عند مدخل منطقة جبل محسن، وذلك رفضاً لما يجري بحق فلسطين واهلها، 

وأكد الاهالي وقوفهم الى جانب القضيه الفلسطينية حتى تحرير كامل الاراضي المحتلة.
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جبل محسن

القدس

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