في جبل محسن... وقفة تضامنية مع القدس

نفذ عدد من فعاليات وابناء جبل محسن وقفة تضامنية مع القدس والمسجد الأقصى عند مدخل منطقة جبل محسن، وذلك رفضاً لما يجري بحق فلسطين واهلها،وأكد الاهالي وقوفهم الى جانب القضيه الفلسطينية حتى تحرير كامل الاراضي المحتلة.