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لبنان
في بحنين... حريق اعشاب وقصب واطارات واشجار
Lebanon 24
16-05-2021
|
12:59
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اخمد عناصر من الدفاع المدني وبمؤازرة من وحدات الجيش المنتشرة عملانياً في تمام الساعة ١٣:٥٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٥/١٦ حريقاً شب في اعشاب وحقلٍ من القصب واطارات غير صالحة واشجار حرجية في تلة الست/بحنين-المنيه.
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