في بحنين... حريق اعشاب وقصب واطارات واشجار



اخمد عناصر من الدفاع المدني وبمؤازرة من وحدات الجيش المنتشرة عملانياً في تمام الساعة ١٣:٥٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٥/١٦ حريقاً شب في اعشاب وحقلٍ من القصب واطارات غير صالحة واشجار حرجية في تلة الست/بحنين-المنيه.