الجيش: تمارين وتفجير ذخائر في مناطق مختلفة

أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه سلسلة بيانات عن تمرينات تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق مختلفة، جاء فيها:"ستقوم وحدة من الجيش، بتواريخ 20،19،18،17 و21/ 5/ 2021، ما بين الساعة 5,00 والساعة 24,00 بتنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر مقابل شاطئ أنفة– الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة. لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 24،23،18،12 و30 / 5 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية في منطقتي جرد العاقورة ووطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 10/ 5/ 2021 ولغاية 17 / 5 / 2021، ما بين الساعة 11,00 والساعة 15,00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية سقي أبو علي، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 1 /5 /2021 ولغاية 31 /5 /2021، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة، تنورين، سهل الرهوة، الأرز، ضهر القضيب، وطى الجوز، باكيش، عيون السيمان، وداخل أوتيل Ever home في جبيل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة.ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 1 /5 /2021 ولغاية 31 /5 /2021، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".