لبنان

فاتورة "أكتر من الحدّ الأدنى للأجور" تثير غضب إعلامية لبنانية.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
16-05-2021 | 14:57
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غردت الاعلامية ومقدمة البرامج منى أبو حمزة، وكتبت عبر حسابها على "تويتر":

"اليوم طلبت كم غرض عالبيت بالكاد يكفوا أكل 4 ايام. طلعت الفاتورة أكتر من الحدّ الأدنى للأجور. جوعتوا الشعب اللبناني الي كرامته غاليه عليه! يا بلا كرامة وبلا أخلاق يا مافيا لبنان السياسية! يا مجردين حتى من الحدّ الأدنى للأخلاق".

اليوم طلبت كم غرض عالبيت بالكاد يكفوا أكل ٤ ايام. طلعت الفاتورة أكتر من الحدّ الأدنى للأجور. جوعتوا الشعب اللبناني الي كرامته غاليه عليه! يا بلا كرامة وبلا أخلاق يا مافيا لبنان السياسية! يا مجردين حتى من الحدّ الأدنى للأخلاق

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