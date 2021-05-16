ماذا دار في الاتصال بين بري ورئيس مجلس الشورى الايراني؟

تلقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري اتصالا من رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية في ايران الدكتور محمد باقر قاليباف، وبحث معه في الاوضاع العامة وآخر التطورات في لبنان والمنطقة، "في ضوء مواصلة الكيان الاسرائيلي عدوانيته على الشعب الفلسطيني على مساحة الجغرافيا الفلسطينية المحتلة".