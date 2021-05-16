لبنان

نائب سابق في ذمة الله (صورة)

Lebanon 24
16-05-2021 | 10:09
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غيب الموت صباح اليوم، النائب السابق حبيب حكيم عن 95 عاما، أمضى معظم سنوات حياته في خدمة وطنه من خلال العمل النيابي والبلدي. وسيحتفل بالصلاة لراحة نفسه، الساعة الرابعة من بعد ظهر غد الأثنين، في كنيسة سيدة البير - السيدة في سن الفيل.


تجدر الإشارة إلى أن الراحل كان رئيسا لبلدية سن الفيل ورئيسا لإتحاد بلديات المتن الساحلي والأوسط لعقود من الزمن.

ولد الفقيد في سن الفيل سنة 1926. تلقى دروسه في معاهد سن الفيل ونال شهادة في إدارة الأعمال.

انصرف الى العمل الحر في بداية حياته، فعمل في حقل المقاولات والتعهدات، ثم ترأس مجلس إدارة شركة حبيب حكيم وأولاده (ش.م.ل).

ترأس بلدية سن الفيل من سنة 1963 ولغاية 1998، كما ترأس اتحاد بلديات المتن منذ عام 1979 ولغاية 1998. عمل على تحديث وانماء الخدمات العامة في سن الفيل بحسب توافر الإمكانات المادية.

انتخب نائبا عن جبل لبنان قضاء المتن، في دورة سنة 1992، ودورة سنة 1996. وشارك في أعمال اللجان النيابية فكان عضوا في لجنة الأشغال العامة والنقل والإسكان والتعاونيات، والموارد المائية والكهربائية، ولجنة التخطيط والإنماء والإعمار، ولجنة الزراعة والسياحة والبيئة والشؤون البلدية والقروية.

دعا إلى إلزامية التعليم المجاني في المرحلة التأسيسية، وتأمين مقعد دراسي للجميع، وتسهيل العمل الإداري وتبسيطه في مؤسسات الدولة، وتشجيع فرص العمل وضمان الشيخوخة، مع تأمين الطبابة والإستشفاء لجميع المواطنين.

كان عضوا في الكتلة النيابية التي ترأسها المرحوم النائب ميشال المر.

متأهل من السيدة عائدة حنا رحمة ولهما: ايلي وجوزف وماري وريتا وتريز وميشلين.

 
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