مهرجان في طرابلس دعما لفلسطين

لبت مدينة طرابلس وجوارها الدعوة الموجهة من حزب "طليعة لبنان العربي الاشتراكي" وحركة "التحرير الوطني الفلسطيني - فتح"، الى "لقاء الوفاء لفلسطين وانتصارا لصمود القدس ومقاومة غزة البطلة المترافقة مع الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة، التي حولتها المقاومة اليوم الى نكبة للاحتلال الصهيوني، بفعل الصمود البطولي للشعب الفلسطيني وفصائله".تقدم الحضور في المهرجان الذي أقيم في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي بطرابلس، ممثلون عن الاحزاب والقوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية والاتحاد العمالي العام وهيئات بلدية واجتماعية وكشفية واختيارية ووفود شعبية من مختلف مناطق المدينة ومخيمي البارد والبداوي.بداية النشيدان الوطني والفلسطيني، ثم تم عرض فيلم وثائقي بعنوان فلك النكبة.درويشقدم الخطباء، رئيس مركز النهوض الاعلامي الزميل أحمد درويش، محييا "انتفاضة الشعب الفلسطيني التي كانت عنوانا للاستشهاد والعطاء غير المحدود في سبيل فلسطين وقضيتها العادلة".فياضثم تحدث مسؤول حركة "فتح" في الشمال أبو جهاد فياض، حيا في كلمته "الشعب الفلسطيني الموحد اليوم بالمقاومة وبالمسيرات الغاضبة في الضفة الغربية وأراضي ال 48 والتضامن من الشتات الفلسطيني والشعوب العربية والاسلامية التي تقول للحكام العرب والمتخاذلين والمطبعين ان اخجلوا من دماء الشهداء والاطفال الذين يستشهدون بالاجرام الصهيوني في قطاع غزة أمام أعينكم".يمقوتحدث رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، مرحبا بالحضور في "طرابلس الابية التي ما توانت يوما عن الوقوف الى جانب قضايا الامتين العربية والاسلامية"، وقال: "الموقف عظيم والحدث جلل، فآلة القتل والتدمير الاسرائيلية تعيث فسادا في الأقصى والقدس الشريف وغزة العزة، والعالم لن يحرك ساكنا لا بل العرب والمسلمين يهرولون نحو التطبيع، إنها أيام عجاف على العالم بأجمعه، وأيام عز وفخر على الفلسطينيين الذين يقاومون المخرز بالعين. إننا في طرابلس وبلديتها كما عهدتمونا دائما، نعتبر قضية فلسطين القضية المركزية الام ولم نضيع البوصلة يوما في مساندة الشعب الفلسطيني والمقدسات الفلسطينية التي هي مهبط الديانات السماوية ومسجدها الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، ولها صفة عظيمة بالنسبة الى موقعها الجغرافي، فلسطين بلد الأحرار الذين يواجهون الكيان الصهيوني الغاصب حتى يومنا هذا للدفاع عن أراضيهم بكل شجاعة أمام الإنتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين، قناعتنا التي لن نحيد عنها تقول فلسطين عربية والقدس لنا، وقلوبنا تنبض وتهفو أقصى وقدس وغزة".أضاف: "في ظل هذه الهجمة الصهيونية الشرسة، علينا جميعا كشعب عربي واسلامي التكاتف في صف واحد وكلمة واحدة لنصرة اهلنا واخوتنا في بيت المقدس وغزة وكل فلسطين المحتلة والعمل على مساندتهم في الدعم اللوجستي، إضافة للدعم المادي والمعنوي".بياناما كلمة الختام، فكانت لرئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي حسن بيان قال فيها: "إن المقاومة وجدت لتبقى وتنتصر والمراهنة على الجيوش العربية والانظمة لن يجدي نفعا وقد قال الاستاذ ميشال عفلق يوما ان فلسطين لن تحررها الحكومات، وانما الكفاح الشعبي المسلح، وان ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة كما قال الرئيس عبدالناصر".وأعقب المهرجان، وقفة تضامنية جامعة في باحة ساحة الرئيس جمال عبدالناصر التل، شارك فيها الحضور ورفعت فيها اعلام فلسطين والهتاف لقضيتها.