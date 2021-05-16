18 حالة وفاة في كورونا... ماذا عن عدد الاصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، عن تسجيل 307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 535753 حالات.



ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 304 ضمن المقيمين و3 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ العدد التراكمي للوفيات هو 7620، إذ تمّ تسجيل 18 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".