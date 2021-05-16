يازجي ترأس قداس أحد حاملات الطيب في دير سيدة صيدنايا

ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، قداس أحد حاملات الطيب، في دير سيدة صيدنايا البطريركي، عاونه في الخدمة الأسقفان موسى الخوري وأفرام معلولي، بمشاركة رئيس دير القديس جاورجيوس صيدنايا البطريركي الأرشمندريت يوحنا التلي ولفيف من الآباء الكهنة.وبعد القداس، عايد يازجي رئيسة الدير الأم فبرونيا والأخوات الراهبات والمؤمنين الحاضرين، بعيد الفصح المجيد، وتمنى للجميع "دوام الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المواسم على الجميع بالبركة والخير والسلام". ثم التقى كل من الأخوات الراهبات وبنات ميتم دير صيدنايا في صالون الدير.