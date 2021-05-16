توتر عند الحدود الجنوبية.. نيرانٌ اسرائيلية تطال متظاهرين في العديسة

تشهدُ منطقة العديسة الحدودية توتراً جديداً، وذلك بعدما عمدت حشدٌ من الشبان المتضامنين مع غزة، إلى تسلق الجدار الاسمنتي الذي يفصل الجانب اللبناني عن الجانب الفلسطيني المُحتل.

ووفقاً لوكالة "الأناضول"، فقد أطلق الجيش الاسرائيلي النار باتجاه المتظاهرين المتجمهرين هناك، بعدما عمدوا إلى تحطيم كاميرات المراقبة.

إلى ذلك، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ الفلسطيني عبد القادر "م.م." أصيب بجروح بعدما سقط من أعلى الجدار الإسمنتي عند الحدود، وذلك بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود العدو الاسرائيلي من دون إصابته.

وعلى الفور، جرى نقل الجريح إلى مستشفى مرجعيون للمعالجة إذ أصيب بجروح وكسور ورضوض.