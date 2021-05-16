إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا داخله، وقد جاء فيه:- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 300.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 41.- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 7.- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 4.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1157.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 0.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 21.- حالات وفاة: 0.