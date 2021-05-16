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لبنان
إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري
Lebanon 24
16-05-2021
|
12:06
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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا داخله، وقد جاء فيه:
وجاء في التقرير:
- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 300.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 41.
- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 7.
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 4.
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1157.
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 0.
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 21.
- حالات وفاة: 0.
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