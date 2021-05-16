لبنان

عملية أمنية في عكار.. دورية تدهم منزلاً وتتعرض لإطلاق نار

Lebanon 24
16-05-2021 | 19:20
A-
A+
Doc-P-823637-637567898844071023.jpg
Doc-P-823637-637567898844071023.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 16/ 5/ 2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات المطلوب (أ.ع) في منطقة البحصة– دير دلوم – عكار خلال عملية دهم لمنزله حيث كان يتوارى منفذو جريمة قتل الجندي (إ.ج) والمواطن (ش.ج) في محلة بيت جعفر (النعناعة) بتاريخ 5/ 1/ 2021. وأثناء عملية الدهم تعرضت الدورية إلى إطلاق نار من المنزل المذكور ومحيطه، فاضطر العناصر إلى الردّ على مصادر النيران ما أدى إلى مقتل العريفين الفارّين اللذين شاركا في الجريمة إضافة إلى مقتل المدعو (خ.ع) وإصابة زوجته (س.ض) والمدعو(م.ع). وضبطت الدورية كمية من الأسلحة والذخائر، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:19 | 2021-05-16
16:13 | 2021-05-16
15:54 | 2021-05-16
15:38 | 2021-05-16
15:08 | 2021-05-16
14:15 | 2021-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website