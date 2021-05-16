عملية أمنية في عكار.. دورية تدهم منزلاً وتتعرض لإطلاق نار

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 16/ 5/ 2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات المطلوب (أ.ع) في منطقة البحصة– دير دلوم – عكار خلال عملية دهم لمنزله حيث كان يتوارى منفذو جريمة قتل الجندي (إ.ج) والمواطن (ش.ج) في محلة بيت جعفر (النعناعة) بتاريخ 5/ 1/ 2021. وأثناء عملية الدهم تعرضت الدورية إلى إطلاق نار من المنزل المذكور ومحيطه، فاضطر العناصر إلى الردّ على مصادر النيران ما أدى إلى مقتل العريفين الفارّين اللذين شاركا في الجريمة إضافة إلى مقتل المدعو (خ.ع) وإصابة زوجته (س.ض) والمدعو(م.ع). وضبطت الدورية كمية من الأسلحة والذخائر، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".