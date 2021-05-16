لبنان

أطباء لبنان ينهون اضرابهم.. ولا استشارات هاتفية

Lebanon 24
16-05-2021 | 20:32
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أصدر نقيب أطباء لبنان شرف أبو شرف بياناً جاء فيه: "بعد انتهاء الإضراب الذي دعت اليه نقابة الأطباء لمدة أسبوع، والذي ينتهي صباح نهار الاثنين (وهو يوم عمل عادي)، والذي اتى في سياق الإعتراض على الحكم الجائر في قضية الطفلة ايلا طنوس، يدعو مجلس النقابة جميع الأطباء معاودة اعمالهم، وعدم القيام بأي استشارات أو مراجعات طبية عبر الهاتف او عبر أي وسيلة للتواصل الإجتماعي، تحت طائلة المسؤولية وذلك حتى  إشعار آخر، حرصا منها على تجنيبهم تحمل مسؤولية استشارات طبية عن بعد وتداعياتها في حال حصول اي اشكال فيما بعد.

في سياق آخر، يدين مجلس النقابة بشدة الجرائم والهجمات الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية في فلسطين، لاسيما تعرض المستشفيات والطاقم الطبي فيها للقصف المدمر".

 

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