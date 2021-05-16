إطلاق نار كثيف في مخيم عين الحلوة.. ماذا يحصل؟

شهد مخيم عين الحلوة في صيدا اطلاق نارٍ كثيف ابتهاجاً بسقوط عشرات الاصابات في صفوف المستوطنين الاسرائيليين، إثر انهيار مدرج بكنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف في القدس المحتلة.

وعلم "لبنان24" أنّ الرصاص الطائش جراء إطلاق النار أدى إلى إصابة 4 أشخاص من بينهم سيدة بنغلاديشية في حارة صيدا وسيدة أخرى كانت على الكورنيش البحري للمدينة. كذلك، أصيب المسعف في جمعية الكشاف العربي خالد مارديني في يده اثناء قيامه بتجهيز معدات الإسعاف، كما أصيب أيضاً الشاب خضر السن ببطنه أثناء تواجده في سيارته.

ووجهت القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة نداءاً إلى السكان لعدم إطلاق النار في الهواء، نظراً لما يساهمه ذلك في إشاعة الهلع والخوف بين الناس.



