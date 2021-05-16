لبنان

بلديات زحلة والبقاع الأوسط اعتصاماً تضامناً مع رئيس بلدية تعلبايا

Lebanon 24
16-05-2021 | 21:03
A-
A+
Doc-P-823666-637567959896280179.jpg
Doc-P-823666-637567959896280179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذت بلديات قضاء زحلة والبقاع الأوسط اعتصاماً تضامنياً مع رئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة رئيس بلدية تعلبايا جورج صوان، بمشاركة رؤساء بلديات الاتحاد الذي يضم حزرتا وسعدنايل والفرزل وشتورا ونيحا وعددا من أهالي تعلبايا والإباء وأعضاء بلدية تعلبايا والمخاتير.

وأقيمت الوقفة التضامنية في الباحة الخارجية للبلدية، وأكد خلالها نائب رئيس البلدية أحمد أبو شاهين "الرفض التام لما سيق من اتهامات وأضاليل"، مشددا على أن "البلدية تنفذ كل مقررات وزير الداخلية ومحافظ البقاع، وليس هناك أي قرار أو عمل مخالف للقانون".

بدوره نوه كاهن بلدية تعلبايا الأب جوزف نخلة ب"الدور الذي يؤديه رئيس البلدية ورئيس الاتحاد، والذي يتميز بالحوار والتلاقي والمحبة التي تجمعه مع كل الجوار ومع أهالي تعلبايا، الذين يقفون اليوم جميعا معه رفضا للافتراء والأكاذيب".

كذلك، ألقيت كلمات طالبت الأجهزة الامنية والقضائية بـ"التحرك بشدة لوقف الاستفزازات التي تحصل في تعلبايا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:19 | 2021-05-16
16:13 | 2021-05-16
15:54 | 2021-05-16
15:38 | 2021-05-16
15:08 | 2021-05-16
14:15 | 2021-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website