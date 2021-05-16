لبنان

اجتماع لقيادتي "حزب الل"ه و "حماس" بقاعاً بحث في التطورات الفلسطينية

Lebanon 24
16-05-2021 | 14:10
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التقى مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر، على رأس وفد من قيادة المنطقة، المسؤول السياسي لحركة "حماس" في البقاع ناظم زيدان وأعضاء قيادة الحركة في مخيم الجليل الفلسطيني في بعلبك، وتم البحث في آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وتحدث النمر إثر اللقاء، معتبراً أن "خيار المقاومة هو الخيار الوحيد في مواجهة الغدة السرطانية إسرائيل، وإن الانتصار أصبح قريبا، والكيان الصهيوني إلى زوال".

وأضاف: "إن إسرائيل دولة مجرمة ارتكبت المجازر على مدى التاريخ، تقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وإننا نشد على أيدي إخواننا المجاهدين وكل المقاومين في فلسطين، ونقول لهم إن قضيتكم قضيتنا، وهدفكم هدفنا، ومسيرتكم مسيرتنا، ودماءكم دماؤنا، نحن معكم في معركة واحدة، وقضيتنا واحدة على رأسها القدس، وإننا في محور المقاومة أصبحنا اليوم أكثر من أي يوم مضى على مقربة من الانتصار الأخير".

من جهته، تحدث زيدان فقال: "علينا أن نراكم كل الجهود السياسية والإنجازات العسكرية التي تتكون الآن في غزة، بتوجيه الضربات الموجعة للاحتلال الصهيوني البغيض، ولقد رأينا إفلاس هذا العدو الذي يقصف الأبنية السكنية والأبراج، ويستهدف النساء والأطفال بعد أن عجز عن ضرب المقاومة".

ودعا زيدان إلى "تعزيز الموقف المقاوم بالوحدة الوطنية".
 
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