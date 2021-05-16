43 صيدلية في المتن أعلنت الإضراب الخميس المقبل

أعلن أصحاب 43 صيدلية واقعة ما بين منطقتي بكفيا وضبية، الإضراب والإقفال يوم الخميس المقبل في 20 الجاري، "اعتراضاً على آلية توزيع الأدوية وللمطالبة باستلامها بشكل منصف وعادل، وخصوصاً أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري"، معتبرين ان "التقنين في تلك الأدوية يضعهم في مواجهة مع المواطنين الذين يتهموننا بتخزينها وإخفائها".كذلك، طالب أصحاب تلك الصيدليات وزارة الصحة العامة بإيجاد حل لهذه الأزمة، ودعوا جميع زملائهم في المناطق كافة الى "التضامن في سبيل الضغط بهذا الاتجاه".