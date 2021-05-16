آل الحزوري استنكروا مقتل شاب في ببنين وقرروا تسليم الفاعل للقضاء

وجاء في البيان: "اننا نشجب ونستنكر وندين ما حصل وليس بالسهل ابدا. لذلك قررنا تسليم الفاعل للقضاء ولتأخذ العدالة مجراها، حقنا للدماء، ونحن مع المظلوم. وكل الكلام لا يعبر عن حزننا ونسأل الله أن يحمي ببنين وأهلها."