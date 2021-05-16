لبنان

آل الحزوري استنكروا مقتل شاب في ببنين وقرروا تسليم الفاعل للقضاء

Lebanon 24
16-05-2021 | 23:44
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أصدر آل الحزوري بياناً استنكروا فيه مقتل الشاب غيث المصري في بلدة ببنين، اليوم الأحد. 

وجاء في البيان: "اننا نشجب ونستنكر وندين ما حصل وليس بالسهل ابدا. لذلك قررنا تسليم الفاعل للقضاء ولتأخذ العدالة مجراها، حقنا للدماء، ونحن مع المظلوم. وكل الكلام لا يعبر عن حزننا ونسأل الله أن يحمي ببنين وأهلها."

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