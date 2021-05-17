لبنان

إتّصالات سريعة

Lebanon 24
17-05-2021 | 00:02
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جرت اتصالات سريعة بين أطراف أمنية وسياسية وحزبية لضبط الوضع الحدودي إثر إطلاق صواريخ غراد بشكل انفعالي من الجنوب اللبناني بهدف إبقاء الوضع هادئاً وتحت السيطرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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