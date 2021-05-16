موقف من التركيبة الحكومية

أبلغ رئيس تيار سياسي نافذ جهات ديبلوماسية استمرار موقفه من تركيبة الحكومة العتيدة رغم كل الوساطات المحلية والخارجية التي بُذلت حتى الآن، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".