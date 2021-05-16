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Lebanon 24
16-05-2021 | 17:13
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تتساءل أوساط بيروتية عن أسباب سكوت نواب العاصمة والمجلس البلدي عن التعطيل المستمر لمشاريع المدينة من قبل ديوان المحاسبة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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