لبنان

عون لم يتحدّث يوماً عن رغبته بإعتذار الحريري

Lebanon 24
16-05-2021 | 17:17
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أكدت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ"اللواء" أن "التحليلات والأخبار التي تصدر حول رغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة وقالت أن  التركيز كان واضحا على تحميل رئيس الجمهورية  مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة وصولا الى حد الادعاء بوجود مخطط لدفع الحريري الى الاعتذار".
وأوضحت المصادر أن "هذه الادعاءات تؤكد بعبدا عدم صحتها  وتعتبر ان هدف تعميمها التغطية على تعثر الحريري في تقديم صيغة حكومية متكاملة وقابلة للحياة برلمانيا وسياسيا لاسباب لم تعد مجهولة".

ورأت أن "العكس هو الصحيح، إذ أن  الرئيس عون لم يتحدث يوما عن رغبته باعتذار الحريري او عمِل في هذا الاتجاه بدليل ابلاغه اكثر من شخصية سياسية من الداخل او من الخارج انه يرغب في التعاون مع الرئيس المكلف  وكل ما يطلب  منه هو ان يقدم صيغة حكومية متكاملة مرتكزة على الميثاقية والتوازن الوطني الذي يحقق الشراكة الكاملة، علما ان الصيغة المقدمة للرئيس عون من قبل الحريري لا تنطبق عليها هذه المواصفات التي يتمسك بها".

وذكرت هذه المصادر بأن  "الرئيس عون طلب أكثر من مرة  من الحريري إعادة النظر في الصيغة المقدمة والحضور الى بعبدا للبحث معه في صيغة تتناغم مع الاسس التي طرحها رئيس الجمهورية لكن الحريري لم يتجاوب مع الدعوات المتكررة من الرئيس عون ولا يزال على موقفه".

وأضافت المصادر: "على الرغم من ذلك فإن  بعبدا تنتظر منذ أسابيع مبادرة من الحريري لتسريع تشكيل الحكومة ولم تخطط مطلقا لدفعه الى الاعتذار علما ان مثل هذا القرار يعود للحريري شخصياً.
المصدر: اللواء
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