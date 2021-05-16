لبنان

وقف التقديمات

Lebanon 24
16-05-2021 | 21:11
A-
A+
Doc-P-823738-637568253166445847.jpg
Doc-P-823738-637568253166445847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت بعض المؤسّسات الكبرى بتقليص دوام موظفيها، ووقف التقديمات التي كانت تمنح لهم تجنباً لصرف كثيرين.
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض يبلغ موظفيه الحاصلين على اللقاح أنه لم يعد مطلوبا منهم ارتداء الكمامة في المبنى
lebanon 24
17/05/2021 09:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حفاظاً على أجور موظفي "نيسان" قمت بتخفيض راتبي... هذا ما قاله كارلوس غصن
lebanon 24
17/05/2021 09:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"بنك الأغنياء".. ثروات بالمليارات وراتب الموظف 22 مليون دولار!
lebanon 24
17/05/2021 09:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
موظفة اختسلت نحو 680 الف دولار... هذا ما فعلته!
lebanon 24
17/05/2021 09:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24

موظف

تقديمات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2021-05-17
02:30 | 2021-05-17
02:20 | 2021-05-17
02:19 | 2021-05-17
02:15 | 2021-05-17
02:09 | 2021-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website