علم أنه تم عقد اجتماع ثلاثي لأحزاب مسيحية، بغية دراسة إمكانية تكوين جبهة سياسية، إلا أن بعض المعوقات أجهضت الولادة جراء نصائح أُسديت من رئيس أحد هذه الأحزاب.