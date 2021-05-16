لبنان

اجتماع ثلاثي

Lebanon 24
16-05-2021 | 21:15
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علم أنه تم عقد اجتماع ثلاثي لأحزاب مسيحية، بغية دراسة إمكانية تكوين جبهة سياسية، إلا أن بعض المعوقات أجهضت الولادة جراء نصائح أُسديت من رئيس أحد هذه الأحزاب.
 
المصدر: النهار
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