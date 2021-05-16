لبنان

130 ميغاواطاً غير مستثمر!

Lebanon 24
16-05-2021 | 21:16
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إعلان البواخر التركية عن توقيف كافة المولدات العكسية لديها أظهر وجود 130 ميغاواطاً لدى مؤسسة كهرباء لبنان غير مستثمرة واضطرت اليوم المؤسسة لاستثمارها من خلال تشغيل بعض المجموعات الانتاجية في معملي المحركات العكسية في الذوق والجية ورفع قدرة معمل الذوق القديم ووضع مجموعة انتاجية في معمل صور الحراري.
المصدر: نداء الوطن
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