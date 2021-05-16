ظاهرة جديدة!

كشف عدد من تجار الدجاج عن انتشار ظاهرة الطلب من المواطنين على رقاب الدجاج للاستهلاك الشخصي والتي كان يتم بيعها وبسعر زهيد إلى مالكي الكلاب، كونها مكونة من العظام، ولا يستهلكها الإنسان.

