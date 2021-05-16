لبنان

ظاهرة جديدة!

Lebanon 24
16-05-2021 | 21:18
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كشف عدد من تجار الدجاج عن انتشار ظاهرة الطلب من المواطنين على رقاب الدجاج للاستهلاك الشخصي والتي كان يتم بيعها وبسعر زهيد إلى مالكي الكلاب، كونها مكونة من العظام، ولا يستهلكها الإنسان.
المصدر: نداء الوطن
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دجاج

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