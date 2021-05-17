عقوبات من نوع آخر

نُقِل عن شخصية مواكبة لملف العقوبات ان جهات غربية بدأت إعداد ملفات تفصيلية لصفقات الأشغال العمومية تمهيداً لفرض عقوبات على مقاولين وكبار الموظفين ورؤساء واعضاء مجالس ومعنيين بتلزيم المشاريع الانشائية الكبرى.