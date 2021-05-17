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لبنان
عقوبات من نوع آخر
Lebanon 24
17-05-2021
|
04:21
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نُقِل عن شخصية مواكبة لملف العقوبات ان جهات غربية بدأت إعداد ملفات تفصيلية لصفقات الأشغال العمومية تمهيداً لفرض عقوبات على مقاولين وكبار الموظفين ورؤساء واعضاء مجالس ومعنيين بتلزيم المشاريع الانشائية الكبرى.
المصدر: نداء الوطن
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