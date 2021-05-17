غاليري "مرفأ": في البدء كانت الـ"مياه"

بعد الخراب الذي حلّ بها نتيجة انفجار الرابع من آب 2020، تستعدّ غاليري «مرفأ» لإعادة فتح أبوابها في 21 أيار الحالي من خلال معرض جديد يحمل اسم Water (مياه). يجمع الحدث المرتقب أعمالاً لكلّ الفنانين المتعاونين مع الغاليري حول موضوع عالمي موحّد. وهم: أحمد غصين، كالين عون، لميا جريج، عمر فاخوري، باولا يعقوب، رانيا اسطفان، رائد ياسين، صبا عناب، تالار أغباشيان، تمارا السامرائي، ستيفاني سعادة وفارتان أفاكيان.يضم المعرض مجموعة واسعة من الوسائط، بما في ذلك الأفلام والتصوير الفوتوغرافي والرسم والنحت والتجهيز... وفيه، سيصوّر كل فنان الثيمة الأساسية من خلال وجهة نظره المتفرّدة؛ إبراز الطبيعة الشعرية والعلمية والسياسية والاجتماعية والمتعدّدة الاستخدامات الشاملة للمياه.