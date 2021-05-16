لبنان

حزب الله لـ"نداء الوطن": قواعد الاشتباك لم تتبدّل... حتى الآن

Lebanon 24
16-05-2021 | 23:12
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قال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي لـ"نداء الوطن "أن قواعد الاشتباك داخل فلسطين قد تبدّلت كلياً"، اما قواعد الاشتباك المتعلقة بلبنان ومحيط فلسطين فلم يتبدّل فيها شيء حتى الآن، والوضع لا يزال على حاله، فالمعركة تدور على ارض فلسطين، وليس على ارض لبنان". ويضيف: "اما اذا اعتدت اسرائيل عليه فسيكون هناك كلام آخر، و"حزب الله" بالطبع لن يكون في موقف المتفرج".

ويؤكد قماطي أن زيارته مع وفد "حزب الله" برئاسة نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم وعضوية عضو المكتب السياسي حسن حب الله، لكل من حركة "الجهاد الاسلامي" في فلسطين، وحركة "حماس" في لبنان، كانت للاستماع من الامين العام لحركة "الجهاد الاسلامي" زياد النخالة وعضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أسامة حمدان لوقائع سير المواجهات داخل فلسطين وابدى الحزب دعمه وتأييده لمطالبهم المحقة، وقد سمع تأكيداً من"الجهاد الاسلامي" و"حماس" على ان المواجهة لن تخرج عن اطار المواجهة الفلسطينية داخل الاراضي المحتلة، ولن تنتقل لا الى المخيمات في لبنان ولا الى خارجها".
 
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