روكز "باق" في كسروان ويستعد لاطلاق تياره السياسي

كتب آلان سركيس في "نداء الوطن": ينفي النائب العميد شامل روكز كل الأخبار المتداولة التي تتحدّث عن إمكان نقل ترشيحه إلى الدائرة الثالثة في الشمال وتحديداً إلى البترون مسقط رأسه ورأس عديله باسيل، معتبراً أنها كلها شائعات مدسوسة "الغرض منها التشويش على عملي، فقد بدأت مسيرتي النيابية من كسروان وسأكمل فيها، فأنا صامد هنا ولن أترشّح في غير دائرة".

يُفكّر روكز ويعمل على إطلاق تياره السياسي المكوّن بغالبية كوادره من عسكر متقاعد ومدنيين بأغلبيتهم كانوا في السابق قياديين في "التيار الوطني الحرّ"، وبالتالي فإن طموح وراثة الحالة العونية موجود لكن ضمن رؤية جديدة تنطلق من حراك 17 تشرين لتصل إلى طرح أفكار إنقاذية جديدة. لا ينكر أحد أن باسيل يعاني من تصدعات داخل تياره، وتكشف معلومات عن إمكان إنشقاق عدد من نواب "التيار الوطني الحرّ" الملتزمين حزبياً عن الحالة الباسيلية، وخوضهم غمار الإنتخابات إما منفردين أو بالتحالف مع روكز، لكن الأمور تحتاج إلى بعض الوقت من أجل نضوج الموضوع، في حين يُحكى عن تفكير نائب في جبل لبنان الجنوبي ونائبين من جبل لبنان الشمالي بترك صفوف تكتل "التيار"، إذا إستمرّ الوضع على هذا المنوال. يعمل روكز حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق تياره الجديد، ويصبّ جهده على تنظيم الصفوف قبل الولوج في حركته الإعتراضية، ويسعى لأن تضمّ حركته كوادر ومنتسبين من كل المناطق والطوائف ولا تقتصر على لون واحد أو منطقة معينة.

وعلى رغم الفتور في العلاقة مع "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" يسعى روكز إلى تبريد الأجواء معهما، لكن من دون أن يعني ذلك الوصول إلى تفاهمات سياسية وإنتخابية لأن الهوة لا تزال كبيرة، والتصويب الأساسي يصبّ على سلوك القوى الحاكمة وليس المعارضة. وإزاء خلط الأوراق على الساحة الكسروانية والمسيحية، من المبكر الحديث من الآن عن نسج تحالفات جديدة، لأن هناك ما يقارب العام يفصلنا عن الإنتخابات النيابية وقد تتبدّل كل الظروف، لكن الضغط الأساسي يبقى لإجراء الإنتخابات في موعدها وعدم الذهاب إلى التمديد لمجلس النواب.