مواجهات فلسطين بالمرآة اللبنانية: ضبط الحدود أولاً

كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني يحرص "حزب الله" على عدم اعطاء اسرائيل اي ذريعة لتوسيع رقعة اعتداءاتها، وقد بدا ذلك واضحاً من خلال سير الحركة التي شهدتها الحدود والتي كان الجيش حريصاً على ضبطها ومنع محاولات التسلل وتجاوز الحدود. يبدو واضحاً ان "حزب الله" المطمئن الى سير عمل المقاومة الفلسطينية، لا يرى داعياً الى خلط الاوراق وتوريط لبنان بحرب لا تخدم المواجهات التي تشهدها الاراضي الفلسطينية. وأمينه العام السيد حسن نصرالله الذي سبق واستقبل رئيس "حركة حماس" اسماعيل هنية، على امتداد ساعات طويلة قبل اشهر ينسق مع المسؤولين الفلسطينيين الحركة داخل المخيمات الفلسطينية، ولا يرى ثمة حاجة للانخراط في المواجهة العسكرية في الوقت الحاضر، ويراقب عن كثب المواجهات في الداخل الفلسطيني والتي تلحق ضربات موجعة بقوات الاحتلال، مفاجئاً العالم بقدرته على المواجهة والصمود. ما يعني ان ثمة قراراً بعدم الانزلاق الى اية مغامرة وضبط الحدود وعدم السماح بتوسيع المواجهات.في قراءة لمجريات المواجهات في فلسطين المحتلة انطلاقاً من لبنان تبدي اوساط سياسية ارتياحها لسياق الاحداث لتقول ان فحوى ما يحصل سيكون له انعكاساته الايجابية على لبنان، انطلاقاً من سير المفاوضات التي ستتأثر حكماً بسير المعارك في غزة والقدس، لتقول يمكن للبنان ان يخرج رابحاً من التحولات التي تشهدها المنطقة من حوله اذا احسن استغلال الفرصة.كل ما عدا مشهد المواجهات داخل فلسطين المحتلة لم يعد ذا قيمة، حتى تشكيل حكومة في لبنان لم يعد على نار حامية طالما ان صورة التحولات لم تتوضح بعد.