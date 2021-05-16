الأمور الحكومية مجمدة ولا حل للعقد

قالت عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش لـ "الأنباء" الالكترونية " ان الأمور لا زالت مجمدة ولا حديث يشير الى العمل على حل للعقد التي تعترض تشكيل الحكومة بعد اجازة عيد الفطر".

واذ تمنت" ان يكون الحديث عن حل للأزمة الحكومية جدي"، اشارت الى ان "المواقف على الساحة السنية وداخل تيار المستقبل هي مع عدم التنازل والاعتذار من قبل الرئيس الحريري"، على رغم اعترافها بأن "هذا الخيار كان واردا قبل العيد وقبل زيارة لودريان الى بيروت، لكنه في الوقت الحاضر مجمد، وما يهم الحريري ان تتشكل الحكومة في أسرع وقت كي تتفرغ لمعالجة الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها لبنان"، مستبعدة التوصل الى حل في غياب المبادرات والوساطات والضغط على الفريق المعرقل.

الطبش رأت ان "زيارة لودريان لم تقدم أي جديد، فالمعرقلون ما زالوا على مواقفهم ولم يتغير شيء".