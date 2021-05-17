تعميم فلسطيني بعد رسالة واضحة لحزب الله

عممت قيادات فلسطينية رسميا على الفصائل المعنية في مخيمات لبنان ولاسيما في الجنوب، بوجوب التنبه لعدم القيام باي عمل ضد الداخل الفلسطيني انطلاقا من جنوب لبنان.

ووفق المعلومات فان هذه القيادات تبلغت موقفا واضحا من حزب الله في هذا الصدد مفاده" وجوب عدم السماح باي حادث متهور يمكن ان يقود الى مواجهة مع اسرائيل في توقيت لا يريده الحزب".

وتضيف المعلومات "ان حزب الله، وبطريقة غير معلنة وغير ظاهرة ، يساهم في ضبط التحركات الشعبية عند الحدود اللبنانية".

وبالتزامن كان لافتا ما كشفه نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي من ان وفد "حزب الله" برئاسة نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم سمع من ممثلي حركة "الجهاد الاسلامي" وحركة "حماس" ان المواجهة لن تخرج عن اطار الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولن تنتقل لا الى المخيمات في لبنان ولا الى خارجها".

وفي رأي اوساط معنية "ان حزب الله لن يغامر ويبادر إلى حرق أوراق القوة التي يحتفظ بها، ولا مصلحة له بفتح جبهة الجنوب التي ستؤدي إلى تشظيه سياسيا لغياب الغطاء السياسي لدخوله في المواجهات، وبسبب الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي يمر بها لبنان".