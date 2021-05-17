لبنان

"اوروبيون" على لائحة العقوبات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-05-2021 | 02:30
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لم تستبعد مصادر عونية معارضة أن تطاول العقوبات الأوروبية مقربين من رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وبالأخص الذين يحملون جنسيات أوروبية.
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