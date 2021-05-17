لبنان

وزير كاد يتسبب باشكال ديبلوماسي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-05-2021 | 09:15
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عُلم ان وزيرا بارزا كاد يتسبب باشكال ديبلوماسي كبير قبل ان يتم تدارك الموضوع.

المصدر: لبنان 24
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