نحاس: لا حلول في ظل الوضع القائم

شدد عضو كتلة "الوسط المستقل"، النائب نقولا نحاس، على ضرورة إنقاذ لبنان، داعياً المسؤولين إلى "النزول عن العتبة التي يقفون عليها ورؤية الفساد والفقر"، لافتاً الى انه "لا حلول في ظل الوضع القائم".

وأكد نحاس، في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، أنّ "موضوع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة غير مطروح ولا أسس له"، مشيراً الى أن "الخلاف في موضوع التأليف هو على المنطلقات وليس على الأشخاص"، معتبراً، في هذا السياق، أنه "على وقع التجاذبات القائمة والعراقيل في وجه ولادة الحكومة، فإن ما ينطبق على الرئيس سعد الحريري ينطبق أيضا على ميقاتي"، مضيفاً: "ميقاتي لا يملك عصا سحرية".

نحاس لفت، في الوقت عينه، الى أن "هناك عدم توافق بين الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل". وختم قائلا إن "الأمر يجب ألّا يكون في الحسبان ويجب تخطّي الحسابات الضيقة والتفكير بمآسي الناس".