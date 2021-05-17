لبنان

أصحاب محطات الوقود قطعوا الطريق أمام سراي الهرمل.. ما السبب؟!

Lebanon 24
17-05-2021 | 03:58
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قطع أصحاب محطات الوقود في الهرمل الطريق أمام سراي الهرمل احتجاجاً على قرار مدعي عام البقاع بإقفال اكثر من 40 محطة غير مرخصة، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأعلن المحتجون في بيان "اننا بدأنا اليوم تحركنا السلمي لمنع تنفيذ هذا القرار التعسفي، وسنقوم بخطوات تصعيدية اذا لم يعاد النظر بهذا القرار".

ووجهوا "اتهامات الى شركات النفط المستوردة اولا، ولجهات سياسية بالوقوف وراء هذا القرار".

واشاروا الى ان "غالبية المحطات الموجودة في البقاع وتحديدا في منطقة في بعلبك الهرمل وجوارها غير مسجل لدى الدوائر الرسمية اسوة بغيرها من المناطق المحرومة"، مطالبين المدعي العام باعادة النظر في هذا القرار".
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