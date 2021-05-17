نائبة وزيرة الخارجية الإيطالية زارت وهبه: مستعدون للدعم شرط تأليف حكومة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا مارينا سيرينا على رأس وفد وجرى عرض للعلاقات بين البلدين، والدعم الذي تقدمه إيطاليا للبنان واستعدادها لتقديم المزيد شرط ان يتم تأليف حكومة إنقاذ متسائلة عن الإمكانات البديلة امام حكومة تصريف الأعمال في حال تعذر تأليف حكومة جديدة .

كما جرى البحث في موقف القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) والدور الذي تلعبه في الجنوب خصوصا في ظل التصعيد الذي تشهده الأراضي المحتلة.

واكدت سيرينا ان بلادها مع الوقف الفوري للعنف في فلسطين والركون الى لغة الحوار والمنطق لحل المشاكل .