تعميم من محافظ النبطية بعدم تعبئة الغالونات بالبنزين في المحطات

أصدر محافظ النبطية بالتكليف، حسن فقيه، تعميماً موجهاً إلى البلديات في محافظة النبطية، طلب فيه من جميع رؤساء البلديات في المحافظة "مراقبة محطات المحروقات، ضمن النطاق الجغرافي لكل بلدية بواسطة الشرطة لجهة منع تعبئة الغالونات لما تسببه من خطورة على حياة العائلات في المنازل، وتحميل كل صاحب محطة يخالف مضمون هذا التعميم المسؤولية القانونية والأخلاقية بختم المحطة بالشمع الأحمر وتجريم صاحبها علما انه يوجد تعميم سابق بهذا الموضوع ".إلى ذلك، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ عدداً كبيراً من محطات المحروقات توقفت عن تزويد السيارات بمادة البنزين، ورفعت خراطيمها ووضعت الإطارات امامها، مع العلم ان المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر كان قد امر بفتح المحطات المقفلة خلال جولة له في محطات المحروقات في النبطية".وأشارت الوكالة الى قيام عدد من المحطات بملء الغالونات لعدد من المواطنين في مخالفة لتعميم المحافظ فقيه .وفي النبطية ايضاً، تعاني صيدليات عدة من نقص في ادوية الامراض المزمنة لا سيما السكري والضغط ما خلق معاناة لدى المرضى الذين ناشدوا وزارة الصحة التدخل لحل الازمة قبل تفاقمها ووقوع ما لا تحمد عقباه .