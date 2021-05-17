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لبنان
تحركات تصعيدية لقطاع النقل البرّي.. واستمرار إقفال مراكز المعاينة
Lebanon 24
17-05-2021
|
08:48
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أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في مؤتمر صحافي اثر اجتماع لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري امام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، "الإتجاه الى اضراب عام وتحركات مطلبية مطلع الأسبوع المقبل"، داعياً إلى "ضرورة التنازل عن كل الانانيات وايجاد حكومة وعدم رفع الدعم بطريقة غير مسؤولة لان ذلك سيؤدي الى ثورة شعبية".
بدوره، أكّد رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس "الاستمرار باقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في كل لبنان حتى تصبح بعهدة الدولة والقانون". وقال: "هناك اجتماع غداً في مقر الاتحاد العمالي العام سيحدد تواريخ التحركات التصعيدية الكبرى، ومن برنامج التحرك انه سيتم نصب الخيم امام وزارة الداخلية والبلديات حتى تصبح مراكز المعاينة الميكانيكية في لبنان في عهدة القانون والدولة".
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