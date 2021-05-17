تكتل الجمهورية القوية وجه عريضة عن التهريب إلى بري

وجه نواب تكتل "الجمهورية القوية"، عريضة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالبين فيها "تأليف لجنة تحقيق برلمانية في موضوع التهريب عبر الحدود اللبنانية والمنافذ البرية والجوية والبحرية، لا سيما حادثة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المملكة العربية السعودية التي ضبطت بتاريخ 23/4/2021".وفند النواب المذكورون - بحسب بيان - "الأسباب والوقائع لحال الإفلات الأمني على الحدود اللبنانية وفي منافذ لبنان البحرية والجوية والبرية، وتحديد كل أنواع المسؤوليات السياسية والإدارية والأمنية عن وصول لبنان إلى هذه الحال".