لبنان

دياب بحث وسيريني في ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة

Lebanon 24
17-05-2021 | 06:16
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني، على رأس وفد ضم: السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييه، نائب مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية لوكا غوري، السكرتير الأول في السفارة إيمانويل داندراسي ومدير المكتب سيريني جوسيبي كافانيا، في حضور مستشار رئيس الحكومة للشؤون الديبلوماسية السفير جبران صوفان. وجرى البحث في ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة والتأكيد على وقوف إيطاليا إلى جانب لبنان ومساعدته في المجالات كافة.
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