نائبا بشري: للعمل على إبقاء وادي قاديشا على لائحة التراث العالمي

اعتبر نائبا بشري ستريدا جعجع وجوزيف اسحق في بيان أنه "لكي يبقى وادي قاديشا إرثا ثقافيا تاريخيا وطنيا ومعلما سياحيا دينيا عالميا، وحفاظا على إرث شعب بأكمله ووطن، علينا نحن المؤتمنين على هذا الوادي المقدس العمل بكل جهد من أجل إبقائه مدرجا على لائحة التراث العالمي آخذين في الاعتبار تجذر أهلنا المقيمين فيه".أضاف البيان: "من هنا، لا يمكننا بأي حال من الأحوال السكوت عن أي مخالفة تعرض الوادي المقدس لخطر شطبه عن لائحة التراث العالمي، الأمر الذي يوقف مشروع تحويل هذا الوادي إلى قبلة سياحية دينية بيئية تراثية روحية وثقافية عالمية، وبالتالي تحويله إلى مورد اقتصادي من شأنه تأمين العيش الكريم لأهلنا كي يبقوا متجذرين في أرضهم".وختم البيان: "من هذا المنطلق، تواصلنا مع بلدية بشري وطلبنا من مجلسها الكريم إيقاف مخالفة كانت موجودة قرب حديقة مار جرجس، كما إزالة مخالفة كان قد شيدها السيد جورج وهيب ضاهر من بلدة بقرقاشا في أرض استأجرها من دير مار ليشع. حيث عمدت البلدية مشكورة، إلى إيقاف المخالفة الأولى، كما قامت بتعاون كامل من السيد جورج وهيب ضاهر مشكورا، بهدم المخالفة الثانية كاملا".