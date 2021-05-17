فرعون: الاعتداء على الشعب الفلسطيني لا يطاق

غرد الوزير السابق ميشال فرعون عبر حسابه على "تويتر": التاريخ يعيد نفسه والغطرسة الإسرائيلية والاعتداء على الشعب الفلسطيني ومناطقه وأولاده وحقوقه لا يطاق، وبات لا يتحمله العالم، وهو الحال عند اعتماد أي نظام سياسة الفساد والمكيالين واحتقار حق الشعوب بالحرية والعيش الكريم".