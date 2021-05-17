هدد بتسميم الحيوانات... وهذا ما حصل

بعد التسجيل الصوتي للمدعو "م.ص" الذي قام فيه بالتهديد بتسميم حيوانات والتي تعتبر مخالفة لقانون الرفق بالحيوان، علماً أنه سبق وسمّم السنة الماضية كلاباً وقططاً، وبعد ارسال هذا التسجيل الصوتي الى المحافظ بشير خضر ومناشدته عبر تويتر قام خضر باحالة الملف والتسجيل الصوتي على المدعي العام البيئي، كما أعطى توجيهاته للموظفين في بلدية سرعين التحتا للتصرف واتخاذ التدابير اللازمة.