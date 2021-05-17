لبنان

ماذا قال البزري عن واقع كورونا الحالي؟

Lebanon 24
17-05-2021 | 07:48
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إعتبر الدكتور عبد الرحمن البرزي أن المؤشرات الوبائية الجديدة تُشير إلى إنخفاضٍ ملحوظ في نسبة إنتشار فيروس الكوفيد-19 داخل المجتمع، مُشدداً على ضرورة التقيّد بالإرشادات والتوصيات الصحية، ومراقبتها من قبل السلطات، مؤكداً أن عمليات التلقيح سوف تزداد وتُصبح أكثر فعالية وسهولة للمواطنين مع بداية وصول أعدادٍ أكبر من اللقاحات خلال الأيام والأسابيع القادمة.
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