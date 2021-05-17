لبنان

نتائج "فزورة لبنان٢٤" الرمضانية تعلن غدا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-05-2021 | 14:52
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اقفل أمس باب مسابقة "فزورة" رمضان التي أطلقها موقع "لبنان٢٤" طيلة شهر رمضان الفضيل، على أن تعلن النتائج وأسماء الفائزين غدا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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